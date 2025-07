Segue inscrição para EJA no segundo semestre em Várzea Paulista

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Educação, anuncia a abertura das matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o segundo semestre de 2025. Jovens e adultos com 15 anos ou mais que não concluíram o Ensino Fundamental têm agora uma nova chance de retomar os estudos e ampliar suas oportunidades. As inscrições ocorrerão em dois períodos: de 1º a 11 de julho e de 4 a 15 de agosto, com atendimento presencial nas unidades escolares das 9h às 16h.

A EJA é dividida em dois segmentos:

EJA I (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) – disponível nas escolas Cemeb Pref. João Aprillanti (Vila Santa Terezinha) e Cemeb Profª. Juvelita Pereira da Silva (Vila Real);

disponível nas escolas Cemeb Pref. João Aprillanti (Vila Santa Terezinha) e Cemeb Profª. Juvelita Pereira da Silva (Vila Real); EJA II (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) – também nas mesmas unidades, com aulas no período noturno.

Além da modalidade tradicional, a EJA também oferece a opção semi presencial, com 80% das atividades realizadas a distância e 20% presencialmente. Os estudantes terão acesso a conteúdo na Plataforma Pead e contarão com o apoio de professores de plantão. As avaliações, no entanto, ocorrerão de forma presencial. As matrículas para essa modalidade devem ser feitas exclusivamente na Cemeb João Aprillanti.