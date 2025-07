No dia em que comemora 53 anos, ESEF nomeia nova diretoria

A cerimônia contou com a presença de ex-diretores da instituição, como os professores Fernando Balbino, Profa. Bettina Ried, Teresa Leitão e José Antônio Galego, reforçando o espírito de continuidade e pertencimento que marca a trajetória da ESEF.

Com mais de meio século de história, a ESEF é referência na formação acadêmica em saúde e esporte, e já formou milhares de profissionais que hoje atuam em diversas áreas, dentro e fora da cidade. “Parabenizo a ESEF pelos seus 53 anos de dedicação à formação, à pesquisa e ao compromisso com o ser humano. A escola é um orgulho para a nossa cidade, e tenho plena confiança de que o professor Adriano e o professor Marcelo conduzirão a instituição com seriedade, competência e visão de futuro. A administração municipal estará sempre ao lado da ESEF, apoiando seu crescimento e reafirmando o compromisso com a qualidade da educação”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.