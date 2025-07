Jundiaí conclui audiências do Plano Municipal do Esporte

A segunda e última audiência pública para a construção colaborativa do Plano Municipal do Esporte foi realizada ontem (30), no auditório Elis Regina, no Complexo Argos, e reuniu representantes da sociedade civil, agentes do setor esportivo e gestores públicos.

Com o objetivo de ouvir sugestões, ideias e demandas da população, o processo participativo busca fortalecer as políticas públicas voltadas ao esporte e ao lazer em todas as fases da vida. O Plano tem como meta estabelecer um direcionamento estratégico para os próximos dez anos.

Durante a audiência os participantes foram encaminhados para salas de discussão onde responderam a questões como: Quais são os desafios do esporte? Quais as soluções para o esporte de Jundiaí frente a esses desafios?. As respostas serão compiladas e analisadas para subsidiar a elaboração do documento final.