Piloto jundiaiense disputa corrida Hill Climb com Fusca histórico

O piloto jundiaiense Orlando Belmonte Jr, de 63 anos, vai representar a cidade em mais uma edição do Hill Climb Brasil, tradicional corrida de subida na montanha que reúne pilotos de todo país e carros lendários. Dessa vez, o palco do torneio será a avenida Isaura Roque Quércia, em Campinas, neste sábado (5), das 7h às 16h, com entrada gratuita.

A tradicional modalidade automobilística hill climb, também conhecida como subida de montanha ou speed hill climbing, terá sua primeira edição na cidade de Campinas e contará com um trajeto de 4,2 quilômetros. A corrida consiste em pilotos competindo contra o relógio em percursos de subida, sendo uma das vertentes mais antigas do automobilismo mundial. A primeira prova documentada ocorreu em La Turbie, próximo a Nice, na França, em 31 de janeiro de 1897. Já o evento mais longevo ainda realizado no mesmo trajeto é a subida de Shelsley Walsh, em Worcestershire, Inglaterra, ativa desde 1905.

JUNDIAÍ NA PISTA