Com foco em segurança e educação, Ludicidadania vai até dia 4

Na abertura do evento, estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira; a gestora da UGE, Priscila Costa; o gestor da Unidade de Gestão de Segurança Municipal (UGSM), Guilherme Balbino Rigo; além de representantes de guardas municipais de cidades como Praia Grande, Itapecerica da Serra, Itatiba, Socorro, Belém do Pará, entre outras.

Realizado pelo programa Ludicidadania, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, a Guarda Municipal e o projeto Escola da Gente, da Unidade de Gestão de Educação (UGE), o workshop reúne agentes de segurança de diferentes municípios, com o objetivo de promover a troca de experiências e ampliar o alcance de ações preventivas no ambiente escolar.

Teve início nesta segunda-feira (30), em Jundiaí, o 2º Workshop Ludicidadania, que neste ano tem como tema “Segurança e Educação: impactos positivos dos programas preventivos na formação dos cidadãos”. O evento segue até sexta-feira (4), com palestras, oficinas e rodas de conversa sobre boas práticas, legislação e os desafios enfrentados pelos agentes nas ações educativas dentro das escolas, sempre das 8h às 17h, no Auditório Elis Regina, no Complexo Argos.

Representando o prefeito Gustavo Martinelli, o gestor Guilherme Rigo destacou a importância do intercâmbio entre as corporações. “Fico feliz de ver guardas municipais de outros departamentos e setores vindo conhecer o trabalho do ‘Lud’ (como é apelidado o programa) e prestigiar os colegas. Nosso objetivo é fortalecer a Guarda Municipal, para que tenha mais capacidade de atender à população jundiaiense de forma resolutiva. E isso passa, também, pela qualificação e articulação com outros municípios”, comentou.

Para a gestora da UGE, Priscila Costa, “esta semana representa uma importante parceria entre a Guarda Municipal e a Educação, com foco em políticas públicas de proteção à infância e adolescência. Acreditamos muito nessa integração entre as secretarias, olhando para as reais demandas de nossas crianças, adolescentes e jovens”.

A Guarda Civil Municipal de Socorro é uma das que colhem frutos dessa troca. A agente Bruna Helena Mendrot, que estava representando a GCM do município, participou da primeira edição do workshop e voltou neste ano com expectativas renovadas. “No primeiro workshop, ainda não tínhamos o programa de ronda escolar em Socorro. A troca de experiências foi crucial para começarmos. A aproximação com as crianças é muito gratificante, pois cria um vínculo também com as famílias e com a comunidade”, destacou.