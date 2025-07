Nas férias de julho, Patrulha Canina é a atração para a garotada

De 3 a 27 de julho, a Praça das Carpas, localizada no Maxi Shopping Jundiaí, se transforma no cenário da missão mais divertida do mês: o circuito gratuito da Paw Patrol (Patrulha Canina), inspirado na famosa série de animação que é sucesso entre as crianças.

No espaço do Chase, o corajoso pastor alemão policial, as crianças usam um carrinho de patrulha para derrubar plaquinhas e acumular pontos. Com o atrapalhado, porém valente, Marshall, o desafio é ajudar a apagar um incêndio e resgatar um prédio em chamas com o caminhão dos bombeiros.

A missão continua com o forte Rubble, o buldogue inglês, que convida os pequenos a se divertirem em um animado jogo de pebolim. Já com a charmosa Skye, a cockapoo que adora voar, a brincadeira é recolher o maior número de bolinhas e colocá-las no cesto – quanto mais, melhor!

As atividades funcionam diariamente, das 14h às 20h, com sessões a cada 30 minutos (a última inicia às 19h30). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo aplicativo do Maxi Shopping.