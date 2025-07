Suspeito de agredir a companheira e tentar forçar aborto é solto

O homem de 34 anos, preso em flagrante no domingo (29), em Jundiaí, suspeito de agredir a companheira, grávida, e tentar forçar o aborto dando socos na barriga da vítima, passou por audiência de custódia e foi solto mediante liberdade provisória.

O delegado plantonista havia representado pela conversão do flagrante em prisão preventiva, para garantir segurança à vítima, que solicitou medida protetiva de urgência. No entanto, durante a audiência, o entendimento foi pela soltura do suspeito, que não pode se aproximar ou fazer qualquer tipo de contato com a companheira, ou então será preso.

RELEMBRE O CASO

A mulher, que tem 29 anos e está grávida, havia passado algumas horas na casa do pai dela. Ao retornar, foi atacada pelo companheiro, na rua, que justificava as agressões dizendo que era contra ela ter ido visitar o pai - isso, segundo o depoimento dela à polícia.