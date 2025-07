Além das vias respiratórias, frio afeta a circulação e o coração

O frio enfraquece o sistema de defesa do organismo e o resultado aparece na forma de doenças respiratórias e cardiovasculares, o que faz com que seja esperado um aumento da demanda dessas moléstias nos hospitais. O alerta é do professor Paulo Saldiva, médico patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, que fala sobre as consequências das ondas de frio que acontecem nesta época do ano.

A poluição, que é maior neste período de frio, também tem o seu papel, pois ajuda a carregar micro-organismos para as regiões mais profundas do pulmão. “É como se o micro-organismo, bactérias e vírus pegassem uma carona nas partículas de poluição e vão penetrando nas regiões mais fundas, onde a gente faz troca gasosa, ensejando o aparecimento de pneumonias”, diz.

De acordo com o médico, o coração tem que bombear contra uma resistência periférica aumentada, ou seja, contraímos as artérias para evitar perda de calor através da pele, mas consequentemente o coração vai ter que bombear contra uma resistência maior. “E, infelizmente, com essas temperaturas que estão muito baixas, a gente espera um aumento das demandas por doenças respiratórias e cardiovasculares e, também, mortalidade.”