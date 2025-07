Jundiaí terá duas grandes seleções de emprego nesta semana

Nesta semana, Jundiaí terá duas grandes seleções para vagas de emprego. As entrevistas são para Auxiliar de Operações, na quinta-feira (3), e também a Auxiliar de Logística, no fim de semana.

O processo seletivo para Auxiliar de Operações tem 60 vagas abertas na empresa Dexco S/A. A seleção vai acontecer no Ceacp, no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí (rua Alceu de Tolêdo Pontes, 200), da Secretaria da Justiça e Cidadania. Interessados devem comparecer na quinta-feira, às 9h.

Para as vagas, são oferecidos salário de R$ 2.350 e diversos benefícios. Os candidatos devem ser homens, com idade entre 18 e 55 anos, Ensino Fundamental completo e experiência como auxiliar de produção, pedreiro, jardineiro ou em atividades com carga pesada. É necessário residir em Jundiaí ou cidades próximas. Os interessados que se encaixam neste perfil devem comparecer com RG, CPF, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.