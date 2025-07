IPT identifica 50 áreas de risco em Jundiaí

Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Defesa Civil de Jundiaí identificou 50 áreas de risco em Jundiaí. Apesar da negativa da prefeitura em divulgar quais seriam essas áreas ou quais regiões foram identificadas, uma delas seria a Vila Ana, na região Oeste, já que na semana passada um grupo de técnicos e agentes esteve no local para avaliação de alguns itens, incluindo relevo, topografia e morros.

De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, as áreas não se limitam a bairros específicos, podendo abranger longas extensões, como trechos de rios e regiões com características geológicas similares, ou seja, uma mesma área pode atravessar partes diferentes de um mesmo bairro, dificultando a delimitação por nomes conhecidos da população.

Com base no estudo técnico, o IPT elaborou a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização delimitando as áreas de risco e, consequentemente, as medidas necessárias a serem adotadas em curto, médio e longo prazos. Essas diretrizes integram o Plano Municipal de Redução de Riscos, que vai delinear as ações para prevenir desastres e promover maior segurança.