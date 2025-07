SP abre inscrições para eleger o ‘Mais Belo Idoso’ do estado

Estão abertas as inscrições para o 18º Concurso Mister IPGG – 2025, evento que elege o idoso mais belo do estado de São Paulo. A competição, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia “José Ermírio de Moraes” (IPGG), mantém as inscrições até o dia 23 de julho.

Homens com 60 anos completos ou mais e que residam no estado de São Paulo poderão se inscrever presencialmente ou por meio de um formulário. Com o objetivo de promover o aumento da autoestima e autocuidado, o evento propõe a reflexão de temas geracionais, a inserção social em todas as fases da vida, combatendo o etarismo.

Além do Mister IPGG o concurso nomeará outras cinco categorias: Mister Beleza, Mister Timidez, Mister Elegância, Mister Sorriso e Mister Simpatia.