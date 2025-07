Diocese de Jundiaí lança série “Tesouros da Fé”

O Setor de Comunicação da Diocese de Jundiaí acaba de lançar o primeiro episódio da série Tesouros da Fé, um programa-documentário que convida o público a descobrir e valorizar os lugares e pessoas que guardam a história, a arte e a espiritualidade presentes nas 11 cidades do território diocesano.

A estreia da série apresenta a Igreja do Senhor Bom Jesus, em Itu — uma das mais antigas do Brasil — que também abriga o Santuário Nacional do Sagrado Coração de Jesus, local de profunda devoção popular e símbolo da fé brasileira.

“Com Tesouros da Fé, queremos oferecer uma oportunidade de conhecer melhor os espaços e personagens que contam nossa história e alimentam a espiritualidade do nosso povo. É um convite a redescobrir a beleza da fé vivida nos detalhes da nossa Igreja”, afirma Samuel Vidilli, Gestor do Setor de Comunicação da Diocese.