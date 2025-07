Com joelho quebrado e sem poder correr, ladrão é preso em Jundiaí

Um ladrão condenado e preso, porém em liberdade ilegal há cerca de 10 dias, quando deveria ter retornado da 'saidinha', para o presídio, foi capturado no Jardim Tamoio, em Jundiaí, nesta segunda-feira (30), por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão. Ele até esboçou tentativa de fuga, mas deu apenas um passo, porque estava com o joelho fraturado.

Os policiais faziam patrulhamento, quando ao passarem pela rua da Mina, se depararam com um homem que ficou nervoso ao avistar a viatura. Quando os PMs pararam para abordá-lo, ele esboçou tentativa de fuga, mas por conta de dores no joelho, deu apenas um passo, antes de ser detido.

O bandido foi abordado e, em checagem aos seus dados, foi descoberto que ele havia sido beneficiado pela saída temporária no último dia 17, e não retornou para a cadeia na data estipulada, sendo então considerado evadido do sistema prisional.