Indústria perde vagas, mas setor de Serviços contrata bem em maio

Depois de um mês de abril excelente em relação à geração de emprego formal, Jundiaí também teve um bom mês de maio, principalmente por conta das vagas criadas pelo setor de Serviços. No município, entre desligamentos (9.417) e admissões (10.175), foram abertos 758 novos postos no quinto mês do ano. Com o resultado, 2025 acumula 4.046 vagas formais criadas em 2025, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Em maio, Serviços teve 5.802 admissões e 5.200 desligamentos, gerando saldo de 602 postos. Em segundo lugar, o Comércio abriu 186 vagas, com 2.100 contratações e 1.914 demissões. O setor de Construção ganhou 24 empregados com careteira assinada, tendo 517 contratados e 493 dispensados. A Agropecuária jundiaiense também teve saldo positivo de 5 postos, com 20 admitidos e 15 desligados em maio. A Indústria, por outro lado, perdeu vagas. O setor de transformação teve 1.736 contratações e 1.795 demissões, registrando saldo negativo, -59 postos.

De janeiro a maio deste ano, o setor com mais abertura de vagas foi também o de Serviços (2.484), seguido por Indústria (949), Construção (359) e Comércio (259). O setor de Agropecuária, apesar de ter gerado empregos em maio, tem saldo negativo no ano (-5), até o momento.