Em 25 anos, Banco do Povo Paulista liberou R$ 14 mi em Jundiaí

A celebração contou também com a presença de Humberto Cereser, gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; Mark Willian, assessor da UGDECT; Caroline Nais, diretora técnica de Desenvolvimento Econômico de Campinas; e Heloisa Couto, representante do Sebrae Jundiaí. Também participaram do encontro Célia Marques, que atuava como diretora da Secretaria Municipal da Integração Social em Jundiaí à época, e Franscesconi Junior, que presidiu o Conselho Municipal de Emprego e Renda naquele período.

O atendimento do Banco do Povo segue sendo feito no Espaço Jundiaí Empreendedora, no piso G3 do Maxi Shopping.