Visam faz ação para avaliar os riscos das arboviroses em Jundiaí

Equipes da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), vinculada à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), realizam nova apuração do Índice de Breteau (IB), levantamento que quantifica o nível de infestação do Aedes aegypti por meio de larvas coletadas em recipientes. Cerca de 1,2 mil residências de todas as regiões da cidade serão visitadas.

Nos quintais, são verificados objetos como vasos de plantas, calhas, brinquedos, entre outros que podem acumular água. A gerente da Visam, biomédica Ana Lúcia de Castro Silva, explica que a partir desta amostragem, a segunda do ano, o órgão consegue identificar os riscos de o município ter casos e surtos de dengue e das arboviroses chikungunya e zika.

“O resultado permite que façamos o mapeamento das áreas com maior probabilidade de casos e iniciemos o planejamento de ações dentro do nosso programa de prevenção, antevendo o segundo semestre de 2025. Além disso, aproveitamos e reforçamos, junto à população, a necessidade da eliminação dos criadouros e do descarte correto de lixo e de inservíveis para evitarmos as arboviroses em Jundiaí”, ressaltou.