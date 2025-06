CDHU regulariza pendências de 50% do público prioritário atendido

Durante quatro dias de ação em Jundiaí, a Carreta e a Van do CDHU Móvel prestaram um total de 338 atendimentos, equivalente a 50% do público prioritário, ou seja, moradores dos conjuntos habitacionais da CDHU que necessitam de algum apoio para regularizar sua situação perante a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). Os serviços foram realizados entre os dias 25 e 28 de junho, em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços como transferência de titularidade, quitação de débitos e renegociação de dívidas.

A carreta ficou instalada na EMEB Prof. Antônio Adelino Marques da Silva Brandão, no bairro Morada das Vinhas, enquanto a Van atendeu no prédio da FUMAS e no CRAS Oeste, no Jardim Novo Horizonte. A iniciativa integra a política de descentralização de serviços e aproximação do poder público com as demandas habitacionais da população.

O superintendente da FUMAS, Jeferson Coimbra, destacou a importância da ação conjunta com o Governo do Estado: “A passagem da CDHU Móvel por Jundiaí representa mais do que atendimentos: é um gesto de compromisso com as famílias que buscam regularizar sua situação habitacional. Com o apoio da Prefeitura, conseguimos garantir conforto, organização e agilidade para que essas pessoas fossem atendidas com dignidade.”