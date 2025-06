GMs apreendem drogas, munições, dinheiro e colete balístico

Uma denuncia de espancamento e cárcere privado fez com que várias equipes da Guarda Municipal fossem enviadas a uma residência no Jardim Tamoio, em Jundiaí, neste fim de semana, com objetivo de salvar a vítima e prender o agressor. No entanto, ao chegarem ao local, os guardas não localizaram autor e nem vítima, ou mesmo alguma testemunha. Porém, em averiguação em algumas casas no mesmo terreno, os agentes acabaram encontrando e apreendendo grande quantidade de drogas, munições e um colete a prova de balas.

No endereço informado, as equipes se depararam com o portão entreaberto e notaram que haviam quatro residências no mesmo terreno. Sendo assim, os guardas efetuaram varredura em todas as casas, constatando que estavam vazias.

Em duas delas, porém, foram encontradas drogas, dinheiro, rádios comunicadores, balanças de precisão, uma maleta de pistola Taurus com dois carregadores, 20 munições de calibre .380 e uma munição de .32, além de um colete balístico.