Suspeito de causar acidente é preso; duas pessoas ficaram feridas

Um homem suspeito de dirigir alcoolizado e de causar um acidente no bairro Caxambu, em Jundiaí, neste fim de semana, foi preso por policiais militares. Para detê-lo, foi necessário uso de arma de choque e força física. Duas pessoas que estavam no outro veículo envolvido no acidente, foram socorridas ao hospital.

A PM foi acionada para atender ocorrência de acidente, em que duas pessoas que estavam no mesmo carro, precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No outro veículo estava o condutor, aparentemente alcoolizado, que recusou atendimento médico. Com dificuldades de falar, ele também se negou a passar pelo teste do bafômetro e, nervoso, tentou dar chutes na viatura. Os policiais o impediram e ele correu. Quando os agentes foram pegá-lo, ele se voltou contra eles, sendo necessário uso de arma de choque e força física para contê-lo.