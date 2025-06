Jundiaí vence Sorocaba e Corinthians no Estadual de vôlei

Contra Sorocaba, em Iperó, Jundiaí venceu de virada, após começar a partida cometendo muitos erros de ataque. O time perdeu os dois primeiros sets e, a partir do terceiro, o sistema de jogo funcionou e o ataque passou a virar bolas importantes. No quinto set, a equipe teve mais tranquilidade para controlar a partida e conquistar a vitória por 3 a 2, com parciais de 19/25, 20/25, 25/19, 25/22 e 15/7.

As equipes femininas sub-14 e sub-17 do Time Jundiaí venceram suas partidas pelo Campeonato Estadual da Federação Paulista. O sub-14 ganhou de Sorocaba, por 3 a 2, e o sub-17 bateu o Corinthians, pelo mesmo placar.

As meninas do sub-17 venceram o Corinthians, fora de casa, por 3 a 2, também pelo Campeonato Estadual, em um jogo muito equilibrado.

No confronto, o que fez a diferença foi o saque e a defesa do time jundiaiense. Com o resultado, a equipe sub-17 também está classificada para a próxima fase, mas ainda terá o último confronto nesta etapa, nesta terça-feira (1), às 18h, contra o Sesi Bauru, no Centro Esportivo Antônio de Lima, no Agapeama.

A equipe comandada pelo técnico Moacir Regra venceu com Camila, Livia, Raissa, Ana Julia, Alice, Nivia, Raissa M, Rebeca, Sophia, Isabella, Giovanna, Maria e as líberos Maria Antes e Letícia.