Homem é preso suspeito de bater na companheira para forçar aborto

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por lesão corporal e por tentativa de provocar aborto em sua companheira, com socos na barriga, no meio da rua, em Jundiaí. O caso aconteceu na tarde deste domingo (29). De acordo com a vítima, a filha do casal, de apenas 3 anos, não só presenciou as agressões, como também foi atacada por ele.

A mulher, que tem 29 anos e está grávida, havia passado algumas horas na casa do pai dela. Ao retornar, foi atacada pelo companheiro, na rua, que justificava as agressões dizendo que era contra ela ter ido visitar o pai - isso, segundo o depoimento dela à polícia.

Ainda de acordo com a vítima, ele a derrubou e deu vários socos em sua barriga; ela acredita que ele estava tentando fazer com que ela perdesse o bebê.