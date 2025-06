Jundiaí recebe R$ 4,6 milhões para acelerar construção de casas

O Governo do Estado de São Paulo confirmou a liberação de R$ 4.644.661,11 em recursos do programa Casa Paulista, que serão destinados como contrapartida estadual para a construção de 132 unidades habitacionais populares em Jundiaí. As moradias fazem parte dos empreendimentos Jardim dos Cravos 3 e 4, já anunciados anteriormente pela prefeitura, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

A verba estadual será utilizada para complementar os investimentos necessários para a implantação do conjunto, que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade e integra a política habitacional do município. Com esse apoio, a prefeitura ganha fôlego financeiro e mais agilidade para o início das obras.

“É uma importante conquista para Jundiaí. O recurso estadual vem somar aos esforços do município e do Governo Federal para garantir moradia digna a quem mais precisa. Com essa parceria, vamos acelerar a construção dessas casas e atender famílias que aguardam há anos por esse direito”, afirmou o prefeito.