Mais da metade das restituições do IR já foram pagas em Jundiaí

Nesta segunda-feira (30) é pago o segundo lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Em Jundiaí, este lote foi maior que o primeiro, pago em maio. Entre os dois primeiros lotes, foram pagas já 50,2% das restituições a jundiaienses neste ano.

No total, a cidade teve 187.145 declarações entregues neste ano. Destas, 94.450 solicitaram a restituição. No mês de maio, no primeiro lote de restituições, foram pagos R$ 31.846.337 a 21.189 contribuintes. Já neste segundo lote, 26.244 contribuintes receberam R$ 42.690.865.

Os próximos lotes têm as seguintes datas para pagamento:

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 29 de agosto

Quinto lote: 30 de setembro

Depois disso, serão pagos os residuais.