Empresários da região terão palestra gratuita sobre a NR-1

A nova exigência da Norma Regulamentadora 1 (NR-1), que inclui fatores psicossociais no escopo da Saúde e Segurança do Trabalho (SST), será tema da palestra gratuita NR1 — O que é e como se Preparar?, uma realização do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, com o apoio Câmara de Dirigentes Lojistas e da FecomercioSP. O evento ocorre na quinta-feira, dia 3 de julho, às 19h, na sede do Sincomercio. As inscrições para as vagas, que são limitadas, podem ser feitas pelo Sympla https://www.sympla.com.br/evento/nr-1-o-que-e-e-como-se-preparar/2996661

A NR-1 orienta ações das empresas quanto à prevenção dos riscos psicossociais dos colaboradores. Desde 26 de maio deste ano, a norma passou a incluir os riscos de ordem psicossocial. Atendendo a pedidos de entidades do setor produtivo, como o Sincomercio e a FecomercioSP, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estabeleceu que a aplicação dessa nova diretriz será apenas educativa e orientadora por um período de um ano, ou seja, sem autuações imediatas. A partir de 26 de maio de 2026, a NR-1 vai vigorar em caráter repressivo, com possibilidade de aplicação de multas para as empresas que não a cumprirem.

O presidente do Sincomercio Jundiaí e Região, Edison Maltoni, ressalta que muitos negócios, principalmente os de menor porte, ainda têm dificuldades para atender à nova regulamentação, seja pela falta de estrutura técnica para identificar os riscos, seja pela ausência de profissionais capacitados para implantar as medidas exigidas. “Diante disso, o evento visa orientar os empreendedores locais sobre as melhores práticas para a adaptação à legislação”, afirma.