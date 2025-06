Após casos, Jundiaí aplica vacina de reforço contra meningite

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), a partir desta terça-feira (1), passa a aplicar a vacina meningocócica ACWY em bebês de 12 meses, no reforço contra a meningite. Na cidade, entre janeiro e junho deste ano, de acordo com boletim epidemiológico, foram registrados 25 casos de meningite, entre as causadas por vírus, bactérias e por outros motivos. Em 2024, foram 62.

Atualmente, as crianças de 12 meses recebem três doses da vacina contra o tipo C: aos 3, 6 e 12 meses. Com a mudança da dose de reforço, aos 12 meses, além da proteção contra o meningococo C, elas serão imunizadas contra outros três sorotipos da bactéria (A, W e Y), o que previnirá casos de meningite bacteriana e infecção generalizada no sangue, a meningococcemia. Somente este ano, o país já registrou 361 casos de meningite causada por meningococos, com 61 mortes.

A alteração faz parte das Diretrizes para Enfrentamento das Meningites até 2030, publicadas pelo Brasil, primeiro país a propor suas ações no roteiro global da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o tema. O Sistema Único de Saúde já oferece o imunizante ACWY para a população de 11 a 14 anos.