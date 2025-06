PM descobre depósito com mais de 17 mil porções de drogas

Policiais militares do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) encontraram na noite da última sexta-feira (27) um local improvisado para armazenamento de entorpecentes na rua Seriema, em Várzea Paulista.

Parte das drogas estava dentro do imóvel, na sala e na cama de um dos quartos. A outra foi encontrada com o auxílio de cães farejadores em dois barris em uma área verde próxima do local.

No total, mais de 17,5 mil porções de drogas foram apreendidas, sendo 2.868 porções de cocaína, 13.822 de crack, 285 de haxixe, 624 de maconha, além de 41 frascos de lança-perfume.