‘Quem Ama, Cuida’ contemplará 83 bairros de Jundiaí nesta semana

O programa “Quem Ama, Cuida”, coordenado pela Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) da Prefeitura, permanece até o dia 12 de julho nas regiões do Jardim Bonfiglioli e Santa Gertrudes, levando os serviços de zeladoria e conservação do mutirão para 83 bairros.

Nas últimas semanas, as regiões do Jardim do Lago e Vila Arens foram contempladas com os serviços, que incluem poda e remoção de árvores, roçagem em áreas públicas, operação tapa-buraco e limpeza de boca de lobo e hidrojateamento.

“A Prefeitura de Jundiaí reforça cada vez mais seu compromisso em oferecer serviços de qualidade e manter a cidade limpa, organizada e bem cuidada para todos os moradores. Vale destacar que o cronograma segue um planejamento com base em vistorias técnicas realizadas pelas equipes da UGISP e também nas demandas da população”, ressalta o gestor da UGISP.