PM cumpre mandado e prende jovem acusado de roubo à residência

Na manhã de sexta-feira (27), equipes da 1ª Companhia do do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram a captura de um jovem de 18 anos procurado pela Justiça, acusado de roubo qualificado à residência. A ação ocorreu no Jardim São Camilo, em Jundiaí, após consulta que apontou um mandado de busca e apreensão em aberto contra o rapaz.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram recebidos pela mãe do jovem, que autorizou a entrada da equipe na residência. Em contato com o procurado, foi confirmado que ele nasceu em 25 de janeiro de 2007, já tendo atingido a maioridade.

O jovem responde pelo crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, do Código Penal Brasileiro, tipificado como roubo a residência.