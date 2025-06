Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas na Vila Nambi

Na tarde de sexta-feira (27), uma equipe da 1ª Companhia do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior prendeu um homem traficando drogas na Rua União dos Palmares, no bairro Vila Nambi, em Jundiaí. A ação ocorreu por volta das 17h, durante patrulhamento na região.

A equipe avistou o infrator da lei que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir em direção a uma residência que estava com o portão aberto. Antes que ele conseguisse entrar no imóvel, os policiais realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, localizaram porções de maconha, cocaína e crack escondidas nos bolsos do homem. As drogas estavam embaladas em pequenas quantidades, já fracionadas e prontas para a venda.

Populares já haviam apontado o local como sendo utilizado para o comércio de entorpecentes. Em consulta ao COPOM, os policiais constataram ainda que o abordado possui uma extensa ficha criminal em Minas Gerais, incluindo antecedentes por furto, roubo e tráfico de drogas, reforçando o risco que representava para a segurança da comunidade.