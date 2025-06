De olho na liderança, Galo encara Primavera na Copa Paulista

O Paulista volta a campo hoje (28), às 15h, para enfrentar o Primavera, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Paulista. O Galo vem de uma derrota e uma vitória na competição e pode terminar a rodada na liderança da tabela.

O time jundiaiense ocupa a 3ª colocação do Grupo 3, atrás do próprio Primavera, que é vice-líder, com quatro pontos, e do líder XV de Piracicaba, também com quatro pontos. Atrás do Galo está o Guarani, com três pontos, São Bento e Rio Branco, ambos com um ponto cada. Apenas em caso de vitória o Galo pode assumir a ponta da tabela, mas, além de vencer, terá que torcer por um tropeço do XV de Piracicaba e não ser ultrapassado em saldo de gols pelo Guarani (um a menos que o Galo). Os dois times se enfrentam na segunda-feira, às 19h, em Campinas.

EXPECTATIVAS