A dor das famílias gera redes de apoio em Jundiaí

Para Nelcione Aparecida de Meira, o voluntariado não foi exatamente uma decisão planejada. “Não foi algo raciocinado. Tenho um filho com autismo, hoje com 20 anos. Quando ele começou a fazer terapias e me pediram para ajudar com a Nota Paulista”, relembra. Foi o primeiro contato com a ideia de contribuir de alguma forma ainda sem saber que, anos depois, isso se tornaria parte de sua rotina e propósito.

Hoje, Nelcione atua como guia voluntária na corrida de rua no Peama, modalidade que exige acompanhamento constante. “Alguns alunos têm deficiência visual, outros paralisia ou deficiência intelectual. Todos correm acompanhados. Quando é visual, usamos uma cordinha para manter o ritmo lado a lado”

Com o tempo, o que era apenas apoio se tornou vocação. “O voluntariado virou um dos meus propósitos de vida. A gente doa tempo, energia, mas quem mais ganha é o voluntário. Não esperamos agradecimento nem honra. A melhor recompensa é a alegria íntima de saber que está contribuindo para o bem-estar de alguém.”