Transplante raro dá nova vida à pequena Pietra de 4 anos

Pietra Guedes Stefanin, de apenas 4 anos, sobreviveu a uma das cirurgias mais complexas realizadas em uma criança tão pequena no Brasil – um transplante pulmonar bilateral. Diagnosticada com Hipertensão Pulmonar Idiopática, uma doença rara e grave, ela ficou meses internada e superou uma batalha que comoveu o país. Sua história foi destaque no programa Fantástico, no Dia Nacional do Transplantado, e trouxe à tona a importância da doação de órgãos.

Filha de Poliana Guedes Ferreira e Orlando Stefanin Epifânio, Pietra nasceu em Jundiaí enfrentando desafios desde o início. Após um parto complicado, ficou 28 dias internada e recebeu o primeiro diagnóstico de hipertensão pulmonar. Aos 6 meses, passou por um cardiologista, mas não houve investigações mais aprofundadas. A vida seguia com aparência de normalidade até que, aos 2 anos, surgiram as crises de desmaio. A busca por respostas envolveu neurologistas, exames inconclusivos e muito medo.

Somente em julho de 2023, após atendimento no Grendacc, veio a primeira suspeita de um problema cardíaco. Um mês depois, uma crise mais intensa levou à sua primeira internação longa, com 50 dias no Hospital Universitário. O quadro exigia um diagnóstico especializado, e foi no InCor, em São Paulo, que se confirmou: Pietra tinha Hipertensão Pulmonar Idiopática.