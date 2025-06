Presos são suspeitos de ofertar R$16 mil para tentar subornar PMs

Dois homens foram presos por tráfico drogas, no final da madrugada desta sexta-feira (27), na Vila Esperança, em Jundiaí, durante operação da 1ª Cia do 49º Batalhão. Um deles, inclusive, resistiu à prisão e entrou em luta corporal com os policiais. Após algemados, de acordo com a PM, um deles ofereceu R$ 10 mil aos agentes para ser liberado, enquanto que o outro ofertou R$ 6 mil, alegando que o dinheiro era oriundo do faturamento do período noturno da venda de entorpecentes. Por esta razão, além do tráfico, eles também receberam voz de prisão por corrupção ativa. A operação resultou na apreensão de mais de 4 kg de drogas diversas, além de outros itens relacionados ao tráfico, avaliados em mais de R$ 20 mil em prejuízo ao crime organizado.

Era por volta as 5h, quando as equipes de Radio-patrulhamento desencadearam a operação na Vila Esperança. Segundo a Corporação, "a região é amplamente conhecida no meio policial por servir como ponto estratégico para o crime organizado, em razão das vantagens geográficas que beneficiam os criminosos. O principal ponto de comércio ilegal está localizado na rua Guilherme Augusto Baad, uma via sem saída que faz fundos com uma extensa área de mata e se conecta ao conjunto habitacional local, composto por seis edifícios dos quais alguns apartamentos são utilizados como suporte logístico para atividades criminosas", informou. "Além desses aspectos estruturais, os criminosos mantêm olheiros posicionados em locais estratégicos para alertar traficantes sobre a movimentação das forças de segurança, além de manterem rotas de fuga e esconderijos previamente preparados para evitar prisões. Ainda, é comum que moradores adotem atitudes hostis contra as equipes policiais no momento das prisões em flagrante, com o intuito de obstruir a atuação dos agentes e até possibilitar a fuga de suspeitos".

Diante dessas informações, o 2º sargento Garcia, cabo Colaço e soldado Mayko Aguiar, do Comando de Grupo Patrulha (CGP) realizaram um planejamento estratégico, mapeando rotas de fuga e pontos vulneráveis da região. Durante a ação, os militares foram posicionados de maneira tática e, ao ingressarem também com as viaturas de apoio, três suspeitos empreenderam fuga a pé por uma viela que liga a rua Guilherme Augusto Baad ao conjunto habitacional.