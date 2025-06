GM e motorista foram amarrados com 'enforca gato' durante assalto

Ambos, porém, foram soltos no mesmo local, após os criminosos incendiarem a carga, por imperícia no uso do maçarico. Os dois não chegaram a ser agredidos e estão bem.

O guarda municipal de Jundiaí, que teve sua arma roubada por bandidos durante uma tentativa de assalto a uma Van, carregada com produtos eletrônicos, na madrugada desta sexta-feira (27), na rodovia Hermenegildo Tonolli, em Jundiaí, chegou a ter os pés e mãos amarrados com 'enforca gato' e ficou sob mira de fuzil. O mesmo aconteceu com o motorista entregador, vítima da quadrilha.

Oito bandidos armados com fuzis e pistolas, e equipados com coletes balísticos e capacetes táticos, participaram do assalto, que ocorreu por volta das 4h. Primeiro, três motos emparelharam com a Van, carregada com R$ 800 mil em aparelhos da Samsung, e ordenaram que o motorista parasse. Um dos bandidos quebrou o para-brisa utilizando uma marreta, enquanto que outro bateu no vidro usando uma pistola e ameaçando o motorista.

Um dos assaltantes entrou na Van e ordenou que a vítima seguisse as motos por cerca de 150 metros, até uma marginal da via - construída recentemente -, onde um furgão, mais duas motos e alguns carros já os aguardavam. "Eu estava saindo de Cajamar na empresa Samsung, com uma sprinter, sentido Itupeva, quando ao acessar a rodovia Hermenegildo Tonoli, antes do radar, apareceram três motocicletas, sendo que uma delas que me abordou e com uma arma batia no vidro, pedindo para eu por a mão no volante. Um deles adentrou ao furgão e me rendeu. Pediram para eu seguir as motos até o outro lado, que possui uma entrada para algumas empresas, e lá tinha dois veículos parados, sendo um preto e um cinza, e mais as motos", relatou a vítima, á polícia.

Eles abriram a porta traseira da Van e, utilizando um maçarico, iniciaram a tentativa de abertura do cofre. No entanto, por imperícia, os criminoso acabaram provocando um incêndio, que destruiu não só a carga, como também o veículo - a carga tinha seguro.