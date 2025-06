Mulher sai ilesa após rodopiar e capotar várias vezes em Jundiaí

Uma mulher saiu ilesa após capotar diversas vezes com o carro, na avenida Antônio Pincinato, próximo ao bairro Eloy Chaves, em Jundiaí. O acidente foi na manhã desta sexta-feira (27). Ela foi amparada por guardas municipais da Divisão Florestal.

A motorista havia acabado de sair do bairro e seguia no sentido Centro, quando, em uma descida, perdeu o controle do carro e bateu na mureta de concreto de divisão de pistas.

Após isso o carro rodopiou e capotou várias vezes.