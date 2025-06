A falta de deputados nesta cidade 

Mais do que nunca as eleições do ano que vem tornam-se de real importância a todos nós que vivemos nesta região. Nossa região metropolitana reclama da falta de deputados, que pudessem ajudar as suas administrações, em busca de verbas públicas que atendam as necessidades de suas cidades. Sempre estamos de mãos vazias. Não temos emendas parlamentares que atendam as necessidades do município. Há de se entender que os eleitores percebam e respondam com firmeza a obrigação de eleger seus representantes nas duas casas legislativas, estadual e federal. Temos tido em nossa cidade uma invasão de propaganda eleitoral destes candidatos turistas postulantes, que beira um cinismo intolerável.

Candidatos, que nada fizeram por nossa comunidade, e que deveriam ser retratados no álbum das desgraças passadas. Outros se revestem de uma pureza intolerável, a resolver todos os problemas do nosso dia a dia, sem nunca ter pisado neste chão desta terra. Acredito mesmo que queiram nos enganar, alegando ainda, que este o eleitor jundiaiense não sabe pensar. Creio que a solução não está na quantidade, mas sim na idoneidade e compromisso assumido. Só bem exercem um cargo eletivo, aqueles que têm nele, não um fim em si, mas um meio, um instrumento para realizar mudança, na busca de ver concretizado as aspirações de seus eleitores. Há imperiosa necessidade da transparência da atuação política, a favor de seus representados.

As assembleias legislativas sempre foram e continuam sendo um importante espaço para o exercício da cidadania. Nelas estão representadas, através dos seus representantes eleitos, as várias correntes ideológicas, agrupadas em partidos políticos e os interesses de diversos segmentos da sociedade. E é por isso que chego hoje a plena convicção que temos que votar somente em representantes jundiaienses comprometidos com o município. Nós os conhecemos, moramos na mesma cidade.

Deixemos evidenciado este comprometimento em nosso voto. Não podemos perder o voto em pessoas estranhas ao interesse da cidade. Esqueçam estes políticos aventureiros de plantão, em tempos de eleição. Vejam o quanto estamos arrependidos por não termos deputados. Nossos administradores ficam na dependência da vontade de uma autoridade politica. Nossos representantes, se eleitos, hão de entender, que a majestade é do cargo, não sua. Após limparem as gavetas, o que levarão consigo são apenas os feitos que conseguiram realizar para a população de sua terra e, se tiverem sorte e sabedoria, a dignidade que impuseram e souberam inspirar. É hora, portanto, de redobrar a atenção e exercer sua cidadania, pela melhora e qualidade dos interesses da região. Procurem apoiar candidatos de nossa terra, que serão nossos legítimos representantes nas casas legislativas. Eleitos, por certo, sua região vai crescer, sua cidade vai se fortalecer, e nossos filhos e netos com mais esperança numa vida melhor.

Boa sorte nossa Jundiaí em nossos representantes.



Guaraci Alvarenga é advogado (guaraci.alvarenga@yahoo.com.br)