Em Jundiaí, 254 famílias estrangeiras estão no CadÚnico

“Vim para o país a convite de uma família que eu conhecia por conta da igreja e a partir daí fui me aprimorando na língua portuguesa com os cursos que faço. O trabalho com a música ajuda a me manter e estou me adaptando muito bem. Até a culinária estou aprendendo”, brinca Neribeth, durante oficina de panificação.

Dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que em 2022 cerca de 1 milhão de estrangeiros ou brasileiros naturalizados viviam no Brasil sendo os venezuelanos o maior grupo. Eram 271,5 mil pessoas, ocupando lugar que antes era dos portugueses.

Depois dos venezuelanos e dos portugueses, as demais populações de estrangeiros relevantes no país são bolivianos (80,3 mil), paraguaios (58,3 mil), haitianos (57,4 mil) e argentinos (42,6 mil). Os latino-americanos, aliás, representam 646 mil do total de estrangeiros ou brasileiros naturalizados que vivem no Brasil, ou seja, dois terços do total.