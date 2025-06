Torcedores deixam Mundial de lado para apoiar o Paulista

O próximo jogo do Galo será no mesmo dia que o confronto entre Palmeiras e Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial. O Tricolor entra em campo às 15h, enquanto o outro jogo termina às 15h, se não houver prorrogação, pênaltis ou até paralisação por conta de questões climáticas, ou seja, o horário pode ser estendido. Com isso, o Mundial pode acabar prejudicando o público no Jayme Cintra.

Os torcedores fiéis do Paulista não abrem mão de apoiar o Galo em nenhuma ocasião. E agora não será diferente. Em meio à disputa da Copa do Mundo de Clubes, que vem sendo um sucesso no mundo inteiro - principalmente no Brasil -, alguns tricolores deixaram a competição mundial de lado para apoiar o Paulista.

Alguns torcedores do Paulista pontuaram que a Federação Paulista de Futebol (FPF) deveria alterar o horário do jogo para que não houvesse concorrência entre as partidas. Já outros, reforçam que a prioridade sempre será o Paulista e que o Mundial não pode ser um empecilho para deixarem de ir ao Jayme Cintra, como é o caso do Kauê dos Santos, que divide a paixão pelo Galo e pelo Palmeiras. “Com certeza estarei apoiando o Galo neste sábado, assim como fui em todos os jogos deste ano. Para mim, o Paulista está em primeiro lugar sempre. Mas acredito que muitas pessoas vão deixar de ir por conta do jogo do Mundial, já que a cidade é repleta de palmeirenses”, disse o torcedor.

Assim como Kauê, Bruno Henrique dos Santos também acredita que o público do jogo será afetado, mas fez um apelo para os torcedores do Paulista apoiarem o time no Jayme Cintra. “O jundiaiense tem que apoiar nosso Galo nesses momentos importantes, espero que muitos vejam essa entrevista e pense com carinho em ir para o Jayme Cintra, porque o apoio com certeza é muito importante. O Paulista tem uma força gigante com a sua torcida”, disse o tricolor.

“MINHA COPA DO MUNDO”