Shopping Alegria será ponto de vacinação na sexta (27)

Quem visitar o Shopping Alegria nesta sexta-feira (27), das 11h às 15h, poderá tomar vacina contra a gripe. Promovida pela Unidade Gestora de Saúde de Várzea Paulista, a iniciativa visa principalmente imunizar os trabalhadores e prestadores de serviço do centro comercial, mas também atenderá o público que estiver no local durante o período da ação.

A medida faz parte das ações extramuros realizadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que têm como objetivo ampliar o acesso à vacinação, especialmente para quem não consegue comparecer aos postos nos horários convencionais. Com isso, o município reforça o princípio de Universalidade do SUS, levando saúde a quem mais precisa — onde for necessário.

A vacinação é destinada a todas as pessoas a partir dos 6 anos de idade. Basta comparecer ao shopping no horário da ação e apresentar um documento com foto. Quem estiver presente no Shopping e desejar se imunizar, poderá receber a dose.