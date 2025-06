Itupeva promove caminhada ecológica neste sábado

Depois de promover uma série de ações pelo mês do Meio Ambiente, a Prefeitura de Itupeva apoiará um evento que une conscientização ambiental, lazer e turismo. A Caminhada Ecológica, realizada pela Venda do Quilombo, Estação Nova Quilombo e a prefeitura, acontece neste sábado (28).

A caminhada visa promover à população um contato com a natureza, aliando cuidados com a saúde física e mental com a preservação do meio ambiente. O responsável pelas inscrições é o administrador do restaurante, Flávio da Venda, que criou um grupo de WhatsApp para unir os participantes e confirmar as inscrições, além de orientações importantes para o dia do evento.

O link de acesso é: https://chat.whatsapp.com/EcxNPqK9PDnD5ZD4IMYHzA