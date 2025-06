Negócios que ignoram a história acabam esquecidos por ela

Tudo o que estamos vivendo já aconteceu antes — mas com roupas diferentes.

O progresso muda as ferramentas, mas os ciclos se repetem.

E quando olho para os negócios de hoje, vejo uma geração inteira construindo sem memória.

Esquecendo que toda revolução começa com visão, não com fórmula.

Basta olhar para trás:

Da Grécia Antiga ao Vale do Silício, os protagonistas do mundo foram aqueles que entenderam uma coisa simples — ideias profundas têm mais poder que sistemas rápidos.

Leonardo da Vinci era engenheiro, pintor, inventor, estrategista. Ele usava arte e ciência como aliados, não como opostos.

Nietzsche, que nunca fundou uma empresa, entendia mais de posicionamento que muito CMO de hoje.

Jobs citava Picasso, não só planilhas. E Churchill dizia que “o império do futuro é o império das mentes”.

Mas hoje, a maioria dos negócios ignora isso.

Trocaram a sabedoria por tutorial. A visão por modelo de funil.

E o resultado? Uma avalanche de marcas que não dizem nada, não representam nada, não ficam na memória de ninguém.

A história está gritando:

Profundidade é um diferencial competitivo.

E mais do que isso — é o que separa os negócios que sobrevivem dos que deixam um legado.

Sabe o que os grandes pensadores faziam?

Eles escreviam como se a verdade ainda importasse.

Eles criavam como se a estética fosse sagrada.

Eles pensavam em décadas, não em trimestres.

É isso que falta hoje.

Negócios que resgatem princípios atemporais:

Coragem. Clareza. Beleza. Conflito. Narrativa.

Negócios que não tenham medo de ser poéticos antes de serem lucrativos.

Porque no final, a empresa que toca é a que faz pensar. A que emociona. A que parece ter sido feita por alguém que viveu — e não apenas por alguém que estudou mercado.

A pergunta que eu deixo é:

Qual foi a última vez que seu negócio teve uma ideia que sobreviveria ao tempo?