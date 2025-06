Em Jundiaí, projeto de mototáxis ainda tramita na Câmara

A regulamentação do transporte individual de passageiros por motocicletas, o mototáxi, ainda está em debate em Jundiaí. Apesar da nova lei estadual que dá autonomia para os municípios decidirem sobre o funcionamento do serviço, a proposta local segue em análise na Câmara Municipal. O Projeto de Lei nº 14.607/2025 é o que pode permitir ou vetar a atividade na cidade, segundo a nota da Prefeitura de Jundiaí.

Enquanto isso, profissionais da área, como Felipe Caetano, cobram a liberação do serviço. Ele critica o veto do prefeito a um projeto anterior que havia sido aprovado pelos vereadores. “Disse que ia gerar emprego, mas está fazendo o contrário. Cidades como Sorocaba e Campinas, maiores e com trânsito mais caótico, já permitem e não têm problema”, afirma.

A pressão dos motociclistas aumentou após o governador Tarcísio de Freitas sancionar, no dia 23 de junho, a Lei nº 18.156, publicada no Diário Oficial do Estado em 24 de junho. A norma estabelece que o serviço só poderá funcionar com regulamentação municipal e traz critérios que devem ser seguidos pelos profissionais, como carteira de habilitação na categoria A com atividade remunerada, antecedentes criminais negativos, e motocicletas dentro dos padrões exigidos. A lei também permite a cobrança de tributos e prevê penalidades para quem descumprir as regras.