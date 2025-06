Pai é preso suspeito de ameaçar matar a filha diante dos netos

Um homem possivelmente drogado e alcoolizado, armado com uma faca e uma chave de cano, foi preso por policiais militares do 11° Batalhão, na noite desta terça-feira (24), no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, suspeito de ameaçar de morte a própria filha. A ameaça ocorreu diante dos netos, de 4 e 1 ano, sendo que este último estava no colo da mãe.

A vítima estava em sua casa, com os filhos, quando o pai chegou visivelmente alterado e passou a xingá-la com termos como 'vaca' e vagabunda'. Armado, ele também a ameaçou diante das crianças, dizendo que a mataria.

Com medo, sobretudo pelos filhos, ela acionou a Polícia Militar, que enviou uma equipe ao local. Quando os agentes chegaram, encontraram a vítima apavorada, ainda segurando o filho de 1 ano no colo. Ela contou aos policiais que o pai estava sob efeito de álcool e drogas.