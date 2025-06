GM prende suspeito de integrar quadrilha de ladrões de moto

Pouco tempo depois a Guarda Municipal foi acionada e logo obteve informações de que as motos em questão estavam transitando pela região do Ivoturucaia.

A vítima transitava com sua moto BMW pela rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto, quando foi abordada por quatro bandidos em duas motocicletas de alta cilindrada. Ameaçado, ele foi obrigado a parar e descer da moto, que foi levada pelos ladrões, no sentido rodovia João Cereser/bairro Caxambu.

As equipes se dirigiram para o bairro com vistas aos criminosos, e logo uma viatura se deparou com quatro suspeitos em três motos. Na primeira delas, uma Kawasaki, o condutor se desequilibrou ao tentar desviar da viatura e caiu. Mesmo com vários ferimentos pelo corpo, ele ainda tentou fuga a pé e, ao ser alcançado, resistiu à prisão, sendo necessário uso de força para contê-lo.

Dois homens que vinham logo atrás, na BMW que haviam acabado de roubar, aceleraram e conseguiram escapar.

Já o bandido que estava na terceira moto (uma Triumph), parou e abandonou o veículo, fugindo a pé por vielas, área de mata e ruas do bairro.