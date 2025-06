Em um ano, Jundiaí registra quase 50 casamentos homoafetivos

Dados do IBGE mostram que em 2023, registro mais recente, houve 11,2 mil casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, aumento de 1,6% em comparação a 2022

Em maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução 175 impedindo cartórios de se recusarem a converter uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo em casamentos.

A medida do CNJ veio na esteira de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 2011, que igualou as uniões homoafetivas às heteroafetivas. Até então, os cartórios precisavam de autorização judicial para celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo.