3º Encontro de Corais reforça tradição musical em Várzea Paulista

A música volta a tomar conta de Várzea Paulista com mais uma edição do Encontro de Corais promovido pela Unidade Executiva de Cultura e Turismo, por meio da Musicarte – Escola de Música e Arte. O evento será nos dias 27 e 28 de junho, sexta-feira e sábado, às 19h, no Espaço Cidadania (Av. Ipiranga, 151 – Centro), com entrada gratuita.

De acordo com o gestor Executivo de Cultura e Turismo William Paixão, o Encontro de Corais tem se destacado como um dos eventos culturais mais crescentes da cidade. “Em sua primeira edição, realizada em 2023, o evento reuniu 6 corais e 138 coralistas em um único dia de apresentações. No ano seguinte, em 2024, manteve-se o número de grupos participantes, mas já com um aumento para 152 vozes. Agora, em 2025, o evento dá um salto significativo: serão dois dias de programação, com 13 corais inscritos, 355 coralistas e representantes de quatro cidades diferentes, o que representa um crescimento bastante significativo”, explicou.

Como ponto alto desta edição, o público poderá assistir, no sábado, à apresentação especial do Coral Mosaico, da capital paulista, conhecido por seu trabalho artístico de alta qualidade.