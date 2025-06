Cultura anuncia datas das próximas audiências públicas

Artistas e demais trabalhadores da Cultura de Jundiaí estão convidados a participar, nos dias 30 de junho e 14 de julho, das próximas audiências públicas sobre o diálogo e construção da nova fase da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Os encontros serão sempre às 19h, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro.

“Com a divulgação pelo Ministério da Cultura do novo cronograma desta fase da PNAB e, com isso, o novo prazo para que o Município envie seu Planos de Aplicação dos Recursos, a nova audiência tem como objetivo permitir a ampliação do diálogo com os artistas e a consulta ao Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) acerca dos aportes a ser direcionados a cada uma das linguagens e modalidades artísticas dentro de cada câmara setorial”, comentou a gestora de Cultura de Jundiaí, Clarina Fasanaro.

A adesão do município a esta fase do PNAB prevê a destinação de aporte de cerca de R$ 1,7 milhão, a ser destinados em editais abertos à classe artística e produção criativa locais, conforme as definições de cada uma das câmaras setoriais do CMPC durante as audiências.