Jundiaí será palco da 3ª etapa do Arena Cross Brasil 2025

Jundiaí será palco mais uma vez da Arena Cross Brasil 2025, marcada para o dia 12 de julho (sábado), na avenida Alexandre Ludke, ao lado do Paço Municipal e em frente ao Terminal Hortolândia. A expectativa é de arquibancadas lotadas, disputas acirradas e uma atmosfera vibrante que pode definir os favoritos ao título da temporada.

Após duas etapas eletrizantes no Festival Interlagos, o Arena Cross Brasil 2025 chega à sua terceira parada no calendário: Jundiaí. A cidade, que já respira motocross, volta a receber o evento e já tem ingressos disponíveis. As entradas deverão ser trocadas por doação de dois pacotes de 400g de leite em pó. Os pontos oficiais de troca são a Mila Moto (rua 23 de Maio, 740 - Vianelo) e o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, que receberá toda a arrecadação para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade.

A competição, que reúne pilotos de 10 países, tem sido marcada por confrontos intensos nas categorias AX2 e PRO. Na AX2, o brasileiro Bernardo Tibúrcio, o norte-americano Gage Linville e o chileno Hardy Muñoz disputam a liderança, separados por poucos pontos na tabela de classificação. Já na PRO, o britânico Dean Wilson e o brasileiro Enzo Lopes protagonizam duelos emocionantes, acompanhados de perto pelo francês Greg Aranda.