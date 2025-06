Faccionado do PCC é preso se 'protegendo' com um 'trezoitão'

Um integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso por porte ilegal de arma de fogo, ao ser flagrado por policiais militares de Força Tática do 49° Batalhão, no bairro São José, em Campo Limpo Paulista, armado com um revólver 38.

O 2º sargento Xavier, cabo Sadao e soldado José faziam patrulhamento, quando se depararam com um grupo de pessoas. Todos correram e conseguiram fugir, exceto um, que permaneceu no local e foi abordado.

Assim que detido, ele se apresentou como faccionado ao PCC. Durante revista pessoal, os policiais encontraram um 38, com munições, que ele confessou usá-lo para proteção pessoal.