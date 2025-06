Paulista abre venda de ingressos para jogo contra Primavera

O Paulista abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Primavera, pela 3ª rodada da Copa Paulista, que será neste sábado (28), às 15h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. As entradas já podem ser adquiridas antecipadamente, pela internet, pelo site: paulista.soudaliga.com.br.

As vendas físicas estarão abertas a partir de hoje (24), na secretaria do clube entre 10h e 17h. Já no dia da partida, a venda acontece na bilheteria a partir das 10h até o intervalo do jogo. De acordo com regras da Federação Paulista de Futebol, todos os ingressos devem ser nominais e com CPF, o que pode gerar longas filas na compra dos bilhetes no dia da partida.

Nesta partida, o Galo abrirá apenas o portão principal para acesso da torcida. Os portões serão abertos à partir das 13h30.